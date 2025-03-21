Боевики Киева повредили хранилища отработанного ядерного топлива на Курской АЭС

Следственный комитет России обвинил Киев в попытке ядерного терроризма. ВСУ атаковали Курскую атомную электростанцию и повредили хранилища отработанного ядерного топлива.

Сегодня глава СКР Александр Иванович Бастрыкин провел оперативное совещание в Курске. В ходе встречи обсуждались вопросы организации работы СК в условиях боевых действий на Курском направлении и преступления киевского режима на территории Курской области.

«Также зафиксирован факт совершения со стороны киевского режима попытки ядерного терроризма путем атаки территории курской АЭС, повлекшей повреждение хранилища отработанного ядерного топлива. Устанавливаются причастные», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как было установлено ранее, в августе 2024 года украинские боевики ставили целью захват Курской АЭС, но им это не удалось. После прорыва госграницы в Курской области ВСУ несколько раз били по станции. Позже глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетил АЭС, после чего отправился в Киев в надежде добиться, чтобы станция не была военной целью.

Курск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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