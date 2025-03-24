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Понедельник, 24 марта 2025, 16:20 мск

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Михаил Ефремов выходит на свободу: суд одобрил актеру УДО

Алексеевский районный суд Белгородской области сегодня удовлетворил ходатайство Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении. Актер отбывал наказание в исправительной колонии №4 в городе Алексеевка за смертельное ДТП в Москве. В марте 2024 года администрация колонии поддержала ходатайство Ефремова об УДО.

Актер заявил в ходе судебного заседания, в котором участвовал по видеосвязи, что искренне раскаивается в совершенном им преступлении, приносит соболезнования потерпевшим и просит у них прощения, передает РИА «Новости». Ефремов пообещал бросить пить и никогда больше не садиться за руль, информирует телеграм-канал «112».

Актер сможет выйти из колонии не ранее, чем через 15 дней, когда истечет срок на обжалование решения суда, передают СМИ со ссылкой на адвоката Ефремова Юрия Падалко.

Напомним, 8 июня 2020 года в Москве Ефремов в состоянии алкогольного опьянения на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель машины скончался в больнице от полученных травм. 8 сентября 2020 года Пресненский суд Москвы приговорил актера к восьми годам колонии общего режима и лишил права управлять автомобилем в течение трех лет. Через месяц Мосгорсуд сократил срок заключения до 7,5 лет.

Белгород, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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