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Понедельник, 24 марта 2025, 20:33 мск

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Адвокат сообщил дату освобождения актера Михаила Ефремова

Известный актер Михаил Ефремов, который отбывает срок за гибель человека в аварии, выйдет из колонии 9 апреля, передает РБК со ссылкой на адвоката артиста Юрия Падалко.

Ранее сегодня стало известно, что суд одобрил Ефремову условно-досрочное освобождение 24 марта, прошение о котором актер подал в феврале 2025 года.

Напомним, 8 июня 2020 года в Москве Ефремов в состоянии алкогольного опьянения на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель машины скончался в больнице от полученных травм. 8 сентября 2020 года Пресненский суд Москвы приговорил актера к восьми годам колонии общего режима и лишил права управлять автомобилем в течение трех лет. Через месяц Мосгорсуд сократил срок заключения до 7,5 лет.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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