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Понедельник, 31 марта 2025, 16:31 мск

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В Госдуме предложили наделить военкоров статусом ветерана боевых действий

Депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли поправки ко второму чтению законопроекта о наделении статусом ветерана боевых действий военным и сотрудникам правоохранительных органов, участвовавшим в отражении вооруженного вторжения украинских боевиков на территорию РФ. «Эсеры» предложили предоставлять такой статус военным корреспондентам.

«Предлагаем распространить этот статус также на жителей Суджанского района Курской области и военкоров СВО. Первые пережили ужасы укронацистской оккупации. Вторые наравне с участниками СВО рискуют жизнями ради правды, к сожалению, нередко становятся жертвами прицельных атак ВСУ», – написал Миронов в своем телеграм-канале.

Он выразил надежду, что предложенные поправки будут приняты в ближайшее время.

Напомним, законопроект был одобрен в первом чтении 19 марта.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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