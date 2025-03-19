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Среда, 19 марта 2025, 17:30 мск

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Силовики и военнослужащие, защищавшие Курскую область от украинских боевиков, получат статус ветерана боевых действий

Нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в отражении вооруженного вторжения украинских боевиков на территорию РФ. Изменения вносятся в федеральный закон «О ветеранах».

Под действие закона подпадут военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, прокуратуры, сотрудники Следственного комитета, отражавшие вооруженное вторжение на российскую территорию и отбивавшие вооруженные провокации на границе и в районах, прилегающих к зоне СВО.

Принять соответствующие изменения в законодательство ранее поручил президент РФ Владимир Путин.

Москва, Светлана Антонова

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