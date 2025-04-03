Госдума наделила статусом ветеранов боевых действий всех защитников приграничья

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий военнослужащих, правоохранителей и бойцов добровольческих формирований, участвовавших в отражении вооруженного вторжения украинских боевиков на территорию РФ.

Под действие закона подпадут военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, прокуратуры, сотрудники Следственного комитета, отражавшие вооруженное вторжение на российскую территорию и отбивавшие вооруженные провокации на границе и в районах, прилегающих к зоне СВО. Перечень территорий определит правительство РФ.

В рамках второго чтения депутаты уточнили, что статус ветерана также получат участники созданных по решению органов государственной власти РФ добровольческих формирований, которые выполняли вышеупомянутые задачи на границе и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО.

Кроме того, те, кто стал инвалидами из-за ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении боевых задач, получат статус инвалида боевых действий.

Принять соответствующие изменения в федеральный закон о «О ветеранах» ранее поручил президент РФ Владимир Путин.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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