Из освобожденных районов Курской области эвакуировано более 700 мирных жителей

Начиная с 12 марта, после активного продвижения российских войск из освобождённых территорий Курской области эвакуировано 709 человек, в том числе 18 детей. В их числе – и 25 жителей, которые вернулись из Украины. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

«Все, кто нуждался в медицинской помощи (74 человека), были благополучно доставлены в областные медучреждения (преимущественно в Курскую областную клиническую больницу. Сейчас на лечении остается 18 человек», – уточнил губернатор.

По его словам, из 709 жителей приграничья 290 находятся размещены в пунктах временного размещения на территории региона, 419 – забрали их родные и близкие.

«Все люди, которых эвакуируют из приграничья, осматриваются медиками, психологами, им оказывается необходимая юридическая помощь, выдаются вещи первой необходимости, гуманитарные наборы, помогаем оформить все полагающиеся меры поддержки. Никто из наших граждан не остаётся без внимания», – заверил Хинштейн, добавив, что работа по эвакуации жителей продолжается.

Курск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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