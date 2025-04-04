Глава СКР высказался за снижение возраста уголовной ответственности за наркотики до 14 лет

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что СКР выступает за снижение возраста привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков до 14 лет. По информации главы ведомства, в настоящее время данная законодательная инициатива уже в работе.

«Прорабатывается наша инициатива о законодательном снижении возрастного порога привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере сбыта наркотических средств с 16 до 14 лет», – сказал Бастрыкин в интервью ТАСС, подчеркнув, что это нужно делать «только в комплексе с иными мерами».

Глава СКР сообщил, что в прошлом году более 3,5 тыс. преступлений, совершенных подростками, было связано с незаконным оборотом наркотиков.

По словам Бастрыкина, закладчики-подростки участвуют в наркообороте с подачи взрослых, которые организуют и курируют разветвленные каналы наркобизнеса в интернете, в том числе его теневых сегментах.

«Каждый десятый несовершеннолетний обвиняемый привлечен к уголовной ответственности именно за сбыт наркотических средств, в отношении еще 119 наркосбытчиков преследование прекращено в связи с недостижением ими возраста привлечения к уголовной ответственности – 16 лет», – указал Бастрыкин.

Ранее в Минпросвещении РФ заявляли о всплеске привлечения подростков в незаконный оборот наркотиков, в распространение так называемых закладок. Там отметили, что вовлечение подростков в совершение противоправных действий в основном происходит при кураторстве третьих лиц, которые чаще всего находятся за рубежом.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube