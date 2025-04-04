Мошенники используют фейковую платежную систему для обмана россиян

Мошенники возродили схему с неработающим онлайн-сервисом «Росплатеж» под новым брендом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию по информбезопасности Angara Security.

Осенью прошлого года злоумышленники активно использовали фишинговые сайты, оформленные под бренд «Росплатеж» – неработающий онлайн-сервис по оплате штрафов, налогов и задолженностей. Пользователям сообщали о выигрыше, а затем предлагали перейти на сайт, где необходимо было «оплатить налог» или «провести конвертацию», если сумма была указана не в рублях.

После блокировки таких ресурсов аферисты немного изменили схему. Мошенники провели ребрендинг, украсили ресурсы логотипом «Наш платеж» и перестали отдавать предпочтение какой-то конкретной доменной зоне.

«В этот раз оплата должна включать точную сумму к переводу без комиссии. Для повышения доверия к ресурсу злоумышленники все так же используют чат-боты поддержки и логотипы платежных систем», – рассказала глава отдела защиты бренда Angara SOC Виктория Варламова.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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