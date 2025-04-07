Использование ИИ хотят признать отягчающим обстоятельством в преступлениях

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За правду» разработали законопроект, предлагающий считать использование искусственного интеллекта (ИИ) в преступных целях отягчающим обстоятельством при вынесении приговора по уголовным делам. Документ будет внесен в нижнюю палату российского парламента в понедельник, 7 апреля.

Законопроект подготовили лидер «Справедливой России – За правду» и глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова, передает РИА «Новости».

В пояснительной записке к документу отмечается: «Законопроект предлагает установить использование искусственного интеллекта в преступных целях в качестве отягчающего обстоятельства при совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации».

Миронов рассчитывает, что принятие данной инициативы поможет создать дополнительные правовые механизмы для защиты граждан. По его мнению, использование искусственного интеллекта для создания дипфейков стало одним из наиболее опасных видов мошенничества. Депутат указал, что такие технологии применяются для получения доступа к чужим финансовым средствам, дискредитации и шантажа.

Парламентарий обратил внимание на то, что значительную часть киберпреступлений совершают ВСУ. По его словам, широкое использование ИИ в современных условиях становится одним из направлений гибридной войны, которую Украина и западные страны ведут против России.

Напомним, в марте с аналогичной инициативой выступил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он предложил внести изменения в статью 63 УК РФ об отягчающих обстоятельствах с тем, чтобы считать использование ИИ при киберпреступлении отягчающим обстоятельством. Свое предложение Бастрыкин озвучил на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Глава государства счел эту инициативу любопытной, отметив, что над этой идеей «можно подумать».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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