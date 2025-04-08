Московский регион ожидает сильный снегопад в предстоящую ночь

Синоптики предупредили о сильном снегопаде, который начнется во второй половине дня 8 апреля в Москве и Подмосковье и продлится всю ночь. На дорогах образуется гололедица, информирует Гидрометцентр России.

«Во второй половине дня 8 апреля – ночью с 8 на 9 апреля в Москве и Московской области ожидается снег, местами сильный, днем 8 апреля с мокрым снегом, налипание мокрого снега; на дорогах гололедица», – говорится в сообщении.

Высота сугробов в российской столице в среду может достичь 12-17 сантиметров, что на 20-70% выше климатической нормы, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграмм-канале.

«Уходящий на восток циклон «Зион» еще не растерял свои силы, и сегодня, а особенно в ночь на среду, продолжит засыпать [столичный] регион снегом, увеличивая высоту снежного покрова», – отметил метеоролог. По его словам, высота снежного покрова в среду станет максимальной для нынешней холодной волны. После чего снег будет постепенно уплотняться, таять и к середине апреля исчезнет, добавил Леус.

Заметное потепление в столице стоит ждать к 15-16 апреля – к этому времени столбики термометров перейдут через отметку +10 °C, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в комментарии РИА «Новости». Пока же погода в Москве больше соответствует концу февраля или началу марта. Днем 8 и 9 апреля температура в городе составит -1...+2 °C, а ночью будет опускаться до -3...-7 °C.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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