Шествие «Бессмертного полка» в 2025 году пройдет в смешанном формате

Акция «Бессмертный полк» в России 9 мая пройдет в смешанном формате, в том числе в традиционном – очном. Решение о формате проведения акции примут местные власти, исходя из соображений общественной безопасности. Об этом сообщила сопредседатель штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

«Там, где наши региональные отделения движения совместно с местными властями сочтут это (очный формат – прим. ред.) возможным по соображениям общественной безопасности, шествие «Бессмертного полка» в День Победы вновь украсит улицы и площади наших городов», – сказала она (цитата по «Интерфаксу»).

Цунаева добавила, что во всех регионах пройдет также онлайн акция «Бессмертный полк», принять участие в ней смогут все желающие на одноименном сайте.

Напомним, в 2020 и 2021 годах шествие «Бессмертного полка» проходило 9 мая в онлайн-формате из-за коронавируса. В 2022 году акция прошла в традиционном формате. В 2023 и 2024 году организаторы отказались от проведения традиционного шествия из соображений безопасности.

Обновлено. Цунаева заявила, что пока неизвестно, будет ли проходить очное шествие «Бессмертного полка» в Москве 9 мая. «Мы работаем... с властью, смотрим на ситуацию, и о решении, которое будет принято, вы узнаете чуть ближе…Пока точного ответа на этот вопрос нет», – сказала она.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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