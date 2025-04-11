Летнее тепло накроет Москву на следующей неделе

Летнее тепло придет Москву на следующей неделе. Температура воздуха может достигнуть +22 градусов, что соответствует началу июня. С таким прогнозом выступил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, на следующей неделе в столичном регионе ожидается «семидневка превосходной погоды» благодаря западному «крылу» азиатского антициклона.

«В Центральной России прогнозируется солнечная и сухая погода, а снежный покров быстро растает», – написал специлист в своем телеграм-канале.

Тишковец отметил, что в ночь на понедельник в Москве будут последние слабые заморозки, однако днем воздух прогреется до +10…+15 градусов. В среду дневные температуры достигнут +15…+20 градусов.

«Во второй половине недели, благодаря южным ветрам, станет еще потеплее: в ночное время +7…+12, в разгар дня +17…+22. Такой аномально высокий температурный режим близок к климатическим показателям начала лета», – заключил метеоролог.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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