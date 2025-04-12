Путин: космическая отрасль должна стать одним из локомотивов экономики России

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики, заявив, что эта сфера должна стать одним из локомотивов роста национальной экономики.

«Поздравляю вас с Днем космонавтики – с праздником, объединяющим все поколения граждан страны. И конечно, самые теплые слова – первопроходцам, ветеранам ракетно-космической отрасли, которые своим самоотверженным трудом заложили традиции честного служения избранному делу, Родине, народу», – говорится в поздравительной телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что первый полет человека в космос, который 64 года назад совершил Юрий Гагарин, «навсегда останется ярким, поистине эпохальным событием XX столетия, великим триумфом нашего Отечества». Россия гордится прославленной плеядой выдающихся ученых, конструкторов, космонавтов, инженеров, военных и гражданских специалистов, которые стояли у истоков национальной космической программы, сказано в поздравлении.

«Сегодня ракетно-космический комплекс решает сложные задачи по укреплению научно-технического потенциала, совершенствованию производственной базы и наземной инфраструктуры, разработке передовых образцов техники для изучения и освоения космоса, реализации важных оборонных программ, в том числе связанных с проведением специальной военной операции», – заявил президент.

Путин подчеркнул, что космическая отрасль является сферой «высочайшей глобальной конкуренции» и для достижения национальных целей развития нужно постоянно двигаться вперед и «совместно с бизнесом, наукой, исследовательскими центрами наращивать производство спутников, внедрять современную компонентную базу, новые материалы, цифровые и ядерные технологии, работать над перспективными пилотируемыми кораблями и ракетоносителями».

«Ракетно-космическая отрасль должна стать одним из локомотивов роста национальной экономики, обеспечения технологического суверенитета страны, повышения качества жизни людей во всех регионах России», – заключил глава государства.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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