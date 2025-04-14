Почти четверть жителей России старше трудоспособного возраста

В России почти четверть населения составляют люди старше трудоспособного возраста. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Сегодня численность граждан старше трудоспособного возраста на 1 января 2025 года составляет 35,1 миллиона человек, это 24% от численности населения», – сказала Голикова на совещании с членами правительства.

По ее словам, на эту категорию граждан нацелена Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в России до 2030 года. В программу входят укрепление в обществе ценности многопоколенной семьи, охрана здоровья граждан старшего возраста и продление активного долголетия.

Ранее глава российского кабмина Михаил Мишустин сообщил, что со следующего года РФ перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий. «Они будут увеличиваться дважды. С февраля – по уровню инфляции за прошлый год, с апреля – по уровню роста доходов Социального фонда», – сказал премьер-министр на совещании с вице-премьерами.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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