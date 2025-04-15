Мошенники начали обманывать россиян от имени ФНС

Мошенники начали звонить россиянам якобы от имени Федеральной налоговой службы России по вопросу подачи декларации о доходах по форме 3-НДФЛ. Их цель – выяснить у потенциальных жертв паспортные данные или ИНН. С таким предупреждением выступило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками ФНС России и сообщают, что якобы не поданы сведения о доходах за прошлый год в форме 3-НДФЛ», – сообщили в киберполиции.

Для «записи» на прием в инспекцию ФНС мошенники требуют сообщить паспортные данные или ИНН.

В МВД призвали граждан не сообщать никаких сведений по телефону. Там напомнили, что записаться на прием в налоговый орган можно самостоятельно с помощью сервиса ФНС «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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