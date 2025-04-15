В России замедлились темпы роста продолжительности жизни – Минздрав

Темпы роста общей продолжительности жизни в России замедлились во время пандемии коронавируса, что влияет на рост показателя в настоящее время. Об этом сообщила директор департамента организации медицинской помощи Минздрава РФ Екатерина Каракулина. Она назвала старение, низкую приверженность россиян к здоровому образу жизни и рост заболеваний, влияющих на продолжительность жизни, текущими вызовами, стоящими перед системой здравоохранения.

«На сегодняшний момент мы понимаем, что замедление темпов роста ожидаемой продолжительности жизни в Российской Федерации – оно есть. То есть мы во время ковида практически три года теряли темпы, мы не смогли теми планами, которые все стратегически планировали, достичь такого показателя», – цитирует Каракулину ТАСС.

Специалист при этом заявила о существенной разнице в показателях по общей продолжительности жизни между регионами – она достигает 13 лет. Также она указала на разницу между продолжительностью жизни сельского и городского населения. «У нас сегодня очень существенная разница существует между продолжительностью жизни у сельского и городского населения: 1,74 года – это все-таки большая разница», – сказала Каракулина.

Касаясь причин смертности россиян в 2024 году, представитель Минздрава сообщила, что основная доля смертей – 60,6% – приходится на болезни системы кровообращения и новообразования. Каракулина обратила внимание на то, что доля смертей, не связанных с болезнями, в 2024 году достигла 9,2% от общей структуры смертности в России. К внешним причинам смерти относятся умышленные (убийства и самоубийства) и неумышленные (несчастные случаи, отравления).

Среди других значимых рисков для жизни и здоровья населения Каракулина выделила повышенное артериальное давление, гипергликемию, избыточный вес, низкую физическую активность, нерациональное питание и курение.

Напомним, Владимир Путин в указе о национальных целях развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года поручил увеличить ожидаемую продолжительность жизни в РФ до 78 лет до 81 года соответственно. По итогам 2023 года ожидаемая продолжительность жизни в России достигла почти 73,5 года, что является самым высоким показателем за всю историю страны, сообщал премьер-министр Михаил Мишустин.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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