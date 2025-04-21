Льготные автокредиты снова станут доступны семьям с детьми

Минпромторг России намерен вернуть семьи с детьми в программу льготного автокредитования. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов в кулуарах презентации автомобиля Lada Iskra. Ранее программу льготного автокредитования поручил расширить первый вице-премьер Денис Мантуров.

«Те категории, которые у нас были раньше – учителя, врачи, участники СВО и члены их семей, – во многом насыщены, воспользовались мерами. Будем расширять на семейный автомобиль», – приводит слова министра газета «Коммерсантъ».

Как ожидается, новая категория будет включена в программу льготного автокредитования до конца апреля. В Минпромторге рассчитывают, что это улучшит ситуацию на отечественном автомобильном рынке.

В бюджете на ближайшие три года заложен рекордный объем финансирования программы льготного автокредитования: в 2025 году – 36 млрд рублей, а в 2026 году и 2027 году – по 37,7 млрд рублей, отмечали в министерстве.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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