В России резко выросло число действующих запретов на выезд должникам

В России растет число исполнительных производств, в рамках которых должникам запрещен выезд из страны. Об этом свидетельствует статистика Федеральной службы судебных приставов (ФССП РФ).

«По состоянию на 1 марта 2025 года постановления о временном ограничении права на выезд должников из РФ действовали в рамках 9,5 миллиона исполнительных производств, что почти на 3 миллиона больше, чем по состоянию на 1 марта 2024 года», – рассказали в ведомстве РИА «Новости».

В Службе подчеркнули, что ФССП не ведет учет числа должников, в отношении одного человека может быть возбуждено сразу несколько исполнительных производств.

Россиянам может быть запрещен выезд из страны, если они накопили долги по кредитам, займам, штрафам, коммунальным платежам, налогам, алиментам, а также тем, кто находится в процессе процедуры банкротства. Согласно закону «Об исполнительном производстве», ограничение на выезд предусмотрено для тех, кто имеет задолженности на сумму более 30 тысяч рублей, не платит алименты в срок при сумме задолженности более 10 тысяч рублей, а также при наличии требований неимущественного характера.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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