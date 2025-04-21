Путин назвал папу римского Франциска выдающимся человеком и защитником гуманизма

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной папы римского Франциска. Об этом сообщается на сайте Кремля. Глава российского государства назвал понтифика выдающимся человеком, отметив, что лично был знаком с ним.

«Папа Римский Франциск пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения, мудрый религиозный и государственный деятель, последовательный защитник высоких ценностей гуманизма и справедливости», – говорится в телеграмме президента РФ, адресованной камерленго Римско-католической церкви кардиналу Кевину Джозефу Фарреллу.

За время службы на посту понтифика Франциск активно содействовал развитию диалога между Русской православной и Римско-католической церквами, а также конструктивного взаимодействия между Россией и Святым престолом, подчеркнул Путин.

«Мне довелось неоднократно общаться с этим выдающимся человеком, и я навсегда сохраню самую светлую память о нем», – добавил российский лидер.

Ранее сообщалось, что папа римский Франциск скончался утром 21 апреля в своей резиденции в Ватикане в возрасте 88 лет.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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