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Вторник, 22 апреля 2025, 13:02 мск

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В Соцфонде рассказали, кто получит майские пенсии досрочно

В Соцфонде России рассказали, кто поучит майские пенсии уже в апреле. Как сообщило ведомство в своем телеграм-канале, до 30 апреля дoсрочно получат выплату за май пенсионеры, которым обычно деньги приходят через банк с 1-го по 5-е число. По данным Соцфонда, с 6 мая пенсии будут доставляться по обычному графику. При этом другие выплаты Социального фонда перечислят также досрочно.

В фонде уточнили, что те пенсионеры, которые получают выплаты с помощью «Почты России», получат пенсии как обычно, по стандартному графику. Доставка пенсий начнется с 3 мая на дом, также с этого дня можно будет получить деньги в почтовом отделении.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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