Москвичей предупредили об аномальной жаре

Столичное управление МЧС выпустило экстренное сообщение об аномально жаркой погоде в Москве в ближайшие два дня.

Согласно прогнозам синоптиков Росгидромета, 23 и 24 апреля средняя суточная температура воздуха в российской столице будет на семь градусов выше климатической нормы, предупредили в МЧС.

Спасатели призвали горожан и гостей Москвы надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и по возможности держаться в тени.

Москвичей в связи с жарой также призвали соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

С аналогичным предупреждением выступило управление МЧС РФ по Московской области.

Согласно прогнозу центра «Фобос», в столице вплоть до среды продержится рекордная жара. В полуденные часы 24 апреля в Москве ожидается до +28 градусов. В четверг атмосферный фронт принесет похолодание – к субботе дневная температура понизится до +10 градусов.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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