В России активизировались мошенники, продающие ответы на ЕГЭ и ОГЭ

Мошенники обещают направить ответы на ЕГЭ и ОГЭ, однако схема заканчивается уже на этапе направления аванса на их счет. Об этом предупредили в Рособрнадзоре.

«Платные услуги по предоставлению якобы реальных ответов к ОГЭ и ЕГЭ в интернете предлагают уже более 10 лет. Мошенники из года в год обещают дать решение заданий КИМ (контрольные измерительные материалы) или направить реальные КИМ ОГЭ и ЕГЭ», – отметили в ведомстве, передает ТАСС.

В связи с этим в Рособрнадзоре рекомендовали не поддаваться на фейковые предложения и пользоваться строго официальными источниками: сайтом ФИПИ, а также разделом «Навигатор ГИА» на сайте Рособрнадзора. На этих ресурсах размещены демонстрационные варианты контрольных измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ по всем учебным предметам, открытые банки заданий ОГЭ и ЕГЭ, открытые варианты ЕГЭ досрочного периода, а также видеоконсультации разработчиков КИМ ЕГЭ по всем предметам.

В ведомстве также заявили, что утечка материалов ЕГЭ до начала экзамена невозможна в связи с использованием сложной технологии с многоступенчатой защитой.

«Надеяться на то, что экзамен можно сдать, купив ответы в сети «Интернет», бессмысленно», – подчеркнули в Рособрнадзоре.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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