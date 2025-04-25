С начала года в России произошло почти 50 крупных утечек данных

С начала 2025 года в России зафиксировали около 50 крупных утечек данных. В руках злоумышленников оказалось не менее 21,5 млн уникальных телефонных номеров и 17 млн адресов электронной почты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на компании, специализирующиеся на кибербезопасности.

«В I квартале 2025 года произошло, по разным оценкам, от 37 до 46 утечек данных россиян. По данным сервиса разведки уязвимостей и утечек данных DLBI, их общий объем составил около 21,5 млн уникальных телефонных номеров и 17 млн адресов электронной почты», – говорится в статье.

В Роскомнадзоре же за январь-март 2025 года зафиксировали 25 случаев утечек персональных данных.

Чаще всего информация «утекает» из логистических компаний. Второе и третье места в I квартале 2025 года заняли информационные и развлекательные ресурсы. В начале прошлого года лидерами были финансовые организации, чьи крупные утечки затронули 145 млн телефонных номеров и 51 млн e-mail их клиентов. В 2024 году больше всего страдали интернет-магазины и маркетинговые сервисы.

Особенно уязвимы данные логистических компаний и развлекательных сервисов. Эту информацию на черном рынке стремительно скупают владельцы ботов-пробивщиков, пытаясь получить ту или иную утечку «эксклюзивно». Сегодня форумы даркнета полны объявлений «купим новые базы на эксклюзиве», а предлагаемые цены доходят до тысяч или даже десятков тысяч долларов.

Личные данные злоумышленники используют для различных противоправных действий – от рассылок и мошеннических звонков до оформления кредитов и кражи средств, говорят эксперты. Риски от их использования значительные, а надежной защиты для обычных пользователей сегодня не существует. Ответственность за безопасность персональных данных во многом лежит на операторах, обрабатывающих эту информацию.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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