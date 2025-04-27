Следующие две рабочие недели будут сокращенными – россияне будут работать по три дня, а затем 4 дня отдыхать. Всего в мае запланировано 18 рабочих и 13 выходных дней, следует из производственного календаря, утвержденного правительством РФ.

Россиян ожидает два блока выходных по четыре дня подряд в начале мая. 30 апреля является предпраздничным рабочим днем, продолжительность которого сокращена на 1 час. 1 мая – это праздничный выходной, 2 мая – перенесенный выходной, 3 и 4 мая – стандартные выходные дни. Далее следуют 8 мая – перенесенный выходной, 9 мая – День Победы (государственный праздник), 10 и 11 мая – стандартные выходные дни.

Следующая сокращенная неделя ожидает россиян в июне в связи с празднованием Дня России – 12 и 13 июня (четверг и пятница) будут выходными, напоминает ТАСС.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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