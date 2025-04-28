Путин велел определить единые для всей России стандарты поддержки участников СВО

Президент России Владимир Путин призвал проанализировать и обобщить опыт помощи участникам специальной военной операции и членам их семей в регионах и определить единые стандарты поддержки для всей страны, опираясь на лучшие практики. Заявление прозвучало в ходе встречи главы государства с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ в Санкт-Петербурге.

«Практически в каждом регионе в дополнение к федеральным вводятся свои программы помощи участникам боевых действий и членам их семей. Уже говорил, что нужно внимательно проанализировать и обобщить такой опыт. Используя лучшие практики, определить единые, базовые, если можно так сказать, исходные стандарты поддержки для всех регионов страны», – сказал президент РФ, чьи слова приводит пресс-служба Кремля. Путин отметил, что это непростая задача, но к этому нужно стремиться.

По его мнению, координирующую роль в этой работе способен сыграть Совет законодателей, а также парламентские ассоциации федеральных округов.

Путин также отдельно отметил вклад региональных властей по поддержке бойцов СВО, в том числе отправку гуманитарных грузов, участие в волонтерском движении, помощь коллегам-законодателям в исторических регионах Донбасса и Новороссии.

Президент РФ заявил, что обеспечение потребностей спецоперации, поддержка оборонной промышленности, армии и флота России остаются приоритетом для российских парламентариев. «С участием всех парламентских фракций законодательно закреплен особый, абсолютно заслуженный высокий статус наших героев, участников специальной военной операции, расширяются, донастраиваются меры социальной защиты их семей, родных, близких. Прошу вас и дальше постоянно вести эту работу – совместно с правительством, Министерством обороны, другими ведомствами, Фондом «Защитники Отечества», – подчеркнул Путин.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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