В России готовят реформу предоставления убежища

В России подготовили законопроект, которые изменит процедуру предоставления убежища. Документ вводит четыре возможности для граждан другого государства (или людей без гражданства) получить защиту у РФ: получение статуса беженца, временного убежища, политического убежища, временной защиты.

МВД подготовило законопроект «О предоставлении убежища на территории Российской Федерации», передает РБК. В настоящее время эти вопросы регулируются законом «О беженцах». В нем упоминается только возможность стать беженцем или получить временное убежище.

Новые проект учитывает опыт 2014 и 2022 годов, когда в Россию в массовом порядке за этими статусами обращались беженцы с Украины. В пояснительной записке также приводится статистика, что за 2024 год за временным убежищем к России обратились более 7 тыс. иностранцев (на 17% меньше по сравнению с 2023 годом), из них статус беженца получили 12 человек, временное убежище – 5302 человека. Основная доля обратившихся приходится на граждан Украины.

Документ уже был поддержан на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В законопроекте основания для получения одного из четырех статусов прописаны подробнее, чем сейчас. В частности, в действующем законе «О беженцах» понятие «политическое убежище» не используется, а с ходатайствами о предоставлении защиты с 2019 по 2024 год обратились только пять человек, и всем им было отказано в защите.

В подготовленном законопроекте статус временной защиты предусмотрен для ситуаций экстренного массового прибытия граждан на территорию России в связи с вооруженным конфликтом. Наличие ситуации, которая привела к таким последствиям, должно признать правительство.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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