Хинштейн: в Курской области есть необходимый запас нефтепродуктов

Губернатор Курской области Александр Хинштейн взял под личный контроль ситуацию на автозаправочных станциях региона. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Люди сообщают, что на некоторых станциях отсутствует бензин», – пояснил Хинштейн, заверив, что необходимые меры будут приняты.

«Сейчас в регионе имеется необходимый запас нефтепродуктов. Сети АЗС обеспечены ими в полном объёме, поставки продолжаются», – подчеркнул губернатор.

При этом Хинштейн обратился к жителям региона не поддаваться «волнениям». «Определённый дефицит может создаваться из-за искусственного ажиотажа: многие беспокоятся и пытаются впрок запастись топливом», – пояснил глава Курской области.

Ранее сегодня вице-премьер РФ Александр Новак заверил, что федеральное правительство контролирует ситуацию. «Ситуация абсолютно контролируемая. Активно работает министерство энергетики со всеми регионами в штабном режиме», – уверял Новак.

В Крыму власти ограничили продажу топлива до не более 20 литров в «одни руки».

