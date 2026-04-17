В России предложили ввести четырехдневку в IT, финтехе и креативной индустрии

Четырехдневная рабочая неделя можно ввести в текущих условиях в России в IT-отрасли, финтехе, консалтинге, креативных индустриях, а также для офисных сотрудников. С таким предложением выступила зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина.

При этом эксперт подчеркнула, что сокращение рабочей недели возможно в отраслях, «где результат важнее часов присутствия на месте», передает ТАСС.

Вместе с тем, Кузьмина отметила, что технологически невозможно ввести четырехдневку в таких сферах, как тяжелая промышленность, строительство, торговля, логистика, финансовый сектор (трейдеры и казначеи привязаны к графикам торгов на биржах).

Эксперт при этом выразила мнение, что четырехдневная рабочая неделя в России не станет ближайшей перспективой. «Ее массовое введение в текущих условиях невозможно, хотя возможны локальные эксперименты, и было бы экономически опасно», – сказала Кузьмина.

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков заявлял, что по договоренности с работодателем можно ввести любой подходящий для сторон график работы – как четырехдневную, так и шестидневную рабочую неделю.

Напомним, в России с конца прошлого года неоднократно звучали предложения о переходе, напротив, на шестидневную рабочую неделю. В декабре с такой инициативой выступил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он назвал переход на шестидневку «вполне нормальным» и оправданным в целях роста экономики РФ, сочтя, что на здоровье граждан новшество никак не отразится. В конце марта бизнесмен Олег Дерипаска предложил ввести в России шестидневную рабочую неделю при 12-часовом рабочем дне. Он полагает, что это единственный способ вывести страну из экономического кризиса.

Москва, Наталья Петрова

