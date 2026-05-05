В России хотят ограничить поступление в магистратуру

Межфракционная группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение палаты поправки к закону «Об образовании», которые дадут Минобрнауки право ограничивать возможность поступления в магистратуру.

Согласно законопроекту, стать магистрами по некоторым специальностям, которые определит министерство, смогут те, кто окончил соответствующее направление на бакалавриате, либо имеющие опыт работы по выбираемому профилю абитуриенты, сообщает «Коммерсантъ».

Авторы инициативы полагают, что для поддержания высокого качества образования нужна «системная связь и профессиональная преемственность уровней высшего образования».

Сейчас распространена ситуация, когда бакалаврская и магистерская программы между собой не связаны, поэтому необходимые «фундаментальные знания» обучающийся не получает, указывается в пояснительной записке.

Депутаты обращают внимание на то, что в 2025 году в магистратуру на «химические технологии» поступили порядка 20% студентов, имеющих предыдущее образование по принципиально другому профилю. Среди тех, кого зачислили на юриспруденцию, таких уже 24%.

Напомним, что ведущие вузы России начнут переходить на новую систему высшего образования в 2026-2027 учебном году. Новая система образования подразумевает больше практики и гибкие сроки обучения: базовое высшее – 4-6 лет, магистратура и ординатура – 1-3 года, аспирантура остается как уровень профессионального образования. Кроме того, усилена фундаментальная подготовка, особенно в инженерно-технических направлениях.

Минобрнауки сообщало, что шесть вузов, участвующих в пилотном проекте по реформе системы высшего образования, в 2026 году полностью перейдут на прием по новым образовательным программам. Еще 11 присоединившихся к проекту вузов должны обеспечить такой прием как минимум на четверть.

Изначально в проекте участвовали Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС; Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.

Москва, Наталья Петрова

