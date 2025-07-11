В России планируется полный переход на новую систему высшего образования

Ведущие вузы России начнут переходить на новую систему высшего образования в 2026-2027 учебном году. Как уточнили в Минобрнауки РФ, массовый запуск по всей стране начнется в 2027-2028 учебном году.

В сообщении отмечается, что президент России Владимир Путин поддержал расширение пилота – в следующем году к нему присоединятся вузы, которые имеют право на установление собственных образовательных стандартов.

Новая система образования подразумевает больше практики и гибкие сроки обучения: базовое высшее – 4-6 лет, магистратура и ординатура – 1-3 года, аспирантура остается как уровень профессионального образования, уточняет «Интерфакс».

Кроме того, усилена фундаментальная подготовка, особенно в инженерно-технических направлениях.

В эксперименте на настоящий момент участвуют: Московский авиационный институт; Университет науки и технологий МИСИС; Московский педагогический государственный университет; Балтийский федеральный университет; Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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