Россия и Украина готовят новый обмен пленными

Новый обмен пленными между Россией и Украиной может пройти в ближайшее время. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Контакт между российской и украинской сторонами налажен, списки прорабатываются, отметила омбудсмен.

«Работа по обменам продолжается. Надеюсь, в скором времени состоится новый. Мы не можем заранее раскрывать даты и детали – это вопрос безопасности и результата», – сообщила Лантратова «Известиям».

По информации Минобороны РФ, предыдущие обмены пленными состоялись 26 и 5 июня.

Омбудсмен добавила, что при отсутствии дипломатических отношений между странами действует гуманитарный канал связи. По ее словам, «сейчас идет обмен письмами и посылками для военнопленных».

Ранее, 26 июня Лантратова сообщила, что передала украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу список из тысячи плененных бойцов Вооруженных сил России. Также, по ее словам, омбудсмены договорились продолжить гуманитарный диалог между Москвой и Киевом. «Мы сегодня поговорили о том, что теперь нужно делать как можно чаще обмены и военнопленными, и самое главное – гуманитарные акции по воссоединению семей и по возвращению гражданских людей», – сказала Лантратова. Заявление прозвучало после ее встречи с украинским омбудсменом на белорусско-украинской границе.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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