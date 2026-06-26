Список из тысячи российских военнопленных передан Украине

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова передала украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу список из тысячи плененных бойцов Вооруженных сил РФ. Об этом она сообщила журналистам на белорусско-украинской границе.

Лантратова и Лубинец провели встречу на границе Белоруссии и Украины. «Мы еще раз договорились о совместном посещении военнопленных. Мы договорились о верификации всех списков (военнопленных – прим. ред.). И сегодня на встрече я передала список из тысячи человек, который есть в аппарате уполномоченного по правам человека», – цитирует Лантратову ТАСС.

Российский омбудсмен также анонсировала новую акцию по воссоединению семей в России и на Украине в ближайшие дни.

Лантратова и Лубинец договорились продолжить гуманитарный диалог между российской и украинской сторонами. «Мы сегодня поговорили о том, что теперь нужно делать как можно чаще обмены и военнопленными, и самое главное – гуманитарные акции по воссоединению семей и по возвращению гражданских людей», – сказала уполномоченный по правам человека в РФ.

Напомним, Россия и Украина сегодня провели обмен военнопленными по формуле «160 на 160».

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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