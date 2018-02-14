Двоих российских спортсменов забыли пригласить на Олимпиаду

Из-за бюрократической путаницы конькобежец Сергей Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов, которые были признаны комиссией Международного олимпийского комитета «чистыми», не попали на Олимпийские игры в Пхенчхане. Спортивный арбитражный суд (CAS) также отклонил их апелляцию на недопуск, так как никакого отказа со стороны МОК не было.

В мотивировочной части решения по делу 47 российских спортсменов CAS уточняет, что Олимпийский комитет России (ОКР) подал список из 500 атлетов, готовых к участию в Играх. Из них были одобрены 391 человек, однако из МОК в ОКР ушел список приглашенных, содержащий 389 фамилий.

«Комиссия отмечает, что двое спортсменов – Сергей Грязцов и Дмитрий Попов, несмотря на то, что были включены в список из 500 спортсменов и были признаны «чистыми», по какой-то причине не получили приглашений от МОК. Во время слушаний стороны согласились с тем, что спортсмены [Попов и Грязцов] могли участвовать Играх», – говорится в документе суда.

Фамилии этих россиян были в списке атлетов, которые подали апелляции в CAS на решение МОК о недопуске их на Олимпиаду. Юристы МОК прояснили этот момент суду, в результате Попова и Грязцова удалили из списка рассматриваемых.

В свою очередь представители МОК отрицают вину комитета в том, что Попов и Грязцов не попали на Игры, пишет РИА «Новости». «Общее количество спортсменов, имевших право на приглашение (на Олимпиаду), всегда было равно 389. Два спортсмена, о которых идет речь, Сергей Грязцов и Дмитрий Попов, вошли в список 389 спортсменов, о чем был уведомлен ОКР. ОКР не включил их имена для участия в Олимпиаде», – сообщили в пресс-службе МОК.

Как ранее писал «Новый День», решение об отстранении сборной России от участия в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане было озвучено в декабре. Тем российским спортсменам, у которых комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) не нашли следов допинга, разрешили поехать на Олимпиаду под нейтральным флагом в статусе «атлетов из России» (OAR). В феврале 47 россиян подали апелляции на решение МОК. CAS встал на сторону комитета и не допустил российских спортсменов к Олимпиаде.

Пхенчхан, Служба информации РИА «Новый День»

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