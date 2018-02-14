«Не прошли отбор»: ОКР объяснил неучастие в Играх-2018 двух допущенных российских атлетов

В Олимпийском комитете России подтвердили, что двое российских спортсменов – конькобежец Сергей Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов – не поехали на Олимпиаду в Южной Корее по решению российской стороны, а не по ошибке Международного олимпийского комитета (МОК).

По словам представителя ОКР Константина Выборнова, российские спортивные федерации не включили их в свою заявку на участие в ОИ-2018 по спортивному принципу. Он отметил, что атлеты не выполнили «определенные критерии отбора, которые в рамках каждой федерации установлены отдельно», поэтому «в списках их не оказалось, как еще целого ряда спортсменов», передает радиостанция «Говорит Москва».

Как сообщал РИА «Новый День», ранее сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) заявил, что МОК «по какой-то причине» не выслал приглашения Сергею Грязцову и Дмитрию Попову, несмотря на то, что они были признаны «чистыми» и получили «добро» специальной комиссии комитета на участие в Играх. Об этом говорится в опубликованной сегодня мотивировочной части решения CAS об отказе 47 российским спортсменам в апелляции на недопуск к Олимпиаде в Южной Корее.

Представители МОК, в свою очередь, отрицают вину комитета в том, что Попов и Грязцов не попали на ОИ. В пресс-службе МОК заявили, что спортсмены вошли в список атлетов, имевших право на приглашение на Олимпиаду, но ОКР сам отказался включить их имена в перечень вероятных участников Олимпиады.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.02.18

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