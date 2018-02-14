Ураган ударил по Олимпиаде. Старты переносят, зрителей просят разойтись

На столицу Олимпиады-2018 – Пхенчхан – обрушился ураганный ветер, что доставило массу неудобств спортсменам, организаторам и многочисленным зрителям. Так, из-за непогоды на 16 февраля пришлось перенести женские финальные соревнования по горнолыжному спорту в дисциплине слалом. Кроме того, перенесли на сутки женскую индивидуальная гонку в биатлоне. Гонка, в которой должны принять участие россиянки Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова, состоится в один день со стартами у мужчин.

По многочисленным сообщениям, в Пхенчхане ощущаются очень сильные порывы ветра. Организаторы через громкоговорители в Олимпийском парке Каннына и прибрежном кластере, просят гостей без необходимости не выходить на улицу, а, если сильные порывы ветра застигли врасплох, укрываться внутри спортивных объектов и ресторанах. Оснований полагать, что в ближайшие часы натиск стихии утихнет, нет.

Тем временем организаторы соревнований через громкоговорители, расположенные о Олимпийском парке Каннына в прибрежном кластере, рекомендуют посетителям во время сильного и порывистого ветра не находиться на открытом воздухе и зайти внутрь объектов или ресторанов. Из-за разгулявшейся стихии закрылся и главный сувенирный магазин Олимпийских игр в Канныне.

Потоки ветра, поднимающие с земли облака пыли, в некоторых местах сорвали баннеры с олимпийской символикой и информационные таблички. Как передает «Спорт-Экспресс», ветер разгромил пункты допуска зрителей в Олимпийском парке. Порывы сносят отдельные легкие конструкции. Волонтеры вынуждены держать палатки, чтобы их не унесло ветром. А у одного из корейцев ветер чуть не опрокинул коляску с ребенком.

В Олимпийском парке работают спасатели, которым поручено устранить последствия разгула стихии и оказывать помощь пострадавшим, если таковые будут. В итоге организаторы попросили посетителей полностью покинуть Олимпийский парк.

Пхенчхан, Иван Гридин

Пхенчхан. Другие новости 14.02.18

Легендарная легкоатлетка Елена Исинбаева снова стала мамой. / «Не прошли отбор»: ОКР объяснил неучастие в Играх-2018 двух допущенных российских атлетов. / Россия на пути к очередной олимпийской медали: дуэт фигуристов стал вторым в короткой программе. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»