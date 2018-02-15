Из-за разгула стихии в олимпийском Пхенчхане пострадали 16 человек

Председатель Организационного комитета Олимпиады-2018 в Пхенчхане Ли Хи Бом рассказал, что из-за вчерашнего разгула стихии за медицинской помощью обратились несколько человек. На город обрушился ураганный ветер, который опрокидывал легкие и плохозакрепленные конструкции, ряд соревнований были перенесены, Олимпийский парк закрыт, гостей Игр попросили не покидать помещения.

«Вчера несколько человек обратились за врачебной помощью, в том числе трое зрителей на объектах. Но речь идёт о царапинах и синяках, их тут же отпустили домой. Утром скорость ветра нормализовалась, угрозы нет. Мы работаем в штатном порядке», – приводит «Спорт-Экспресс» слова представителя оргкомитета.

Как уточняет ТАСС, всего к медикам с незначительными травмами обратились 16 человек: 13 сотрудников Олимпийского парка и трое зрителей.

Напомним, вчера, 14 февраля, на Пхенчхан обрушился ураганный ветер, что доставило массу неудобств спортсменам, организаторам и многочисленным зрителям. Так, из-за непогоды на 16 февраля пришлось перенести женские финальные соревнования по горнолыжному спорту в дисциплине слалом. Кроме того, перенесли на сутки женскую индивидуальная гонку в биатлоне. Гонка, в которой должны принять участие россиянки Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова, состоится в один день со стартами у мужчин.

Как писал «Новый День», в Пхенчхане ощущались очень сильные порывы ветра. Организаторы через громкоговорители в Олимпийском парке Каннына и прибрежном кластере, просили гостей без необходимости не выходить на улицу, а, если сильные порывы ветра застигли врасплох, укрываться внутри спортивных объектов и ресторанах.

Ветер поднимал с земли облака пыли, в некоторых местах сорвал баннеры с олимпийской символикой и информационные таблички. Ветер разгромил пункты допуска зрителей в Олимпийском парке. Порывы сносили отдельные легкие конструкции. Волонтеры были вынуждены держать палатки, чтобы их не унесло ветром.

В Олимпийский парк прибыли спасатели, чтобы устранить последствия разгула стихии и оказывать помощь пострадавшим. В итоге организаторы попросили посетителей полностью покинуть Олимпийский парк.

Пхенчхан, Иван Гридин

Пхенчхан. Другие новости 14.02.18

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