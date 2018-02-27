WADA лишает Россию права проводить международные соревнования

С 1 апреля 2018 года Россия лишится возможности проводить спортивные соревнования международного уровня. Согласно поправкам, внесенным Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в «Международный стандарт соответствия кодексу для подписавших сторон» (International Standard for Code Compliance by Signatories – ISCCS), заявки на проведение спортивных мероприятий не будут приниматься от «не соответствующих» стран.

Несколько статей ISCCS были изменены 21 декабря прошлого года, пишет «Чемпионат». «Со стороны России, как известно, подпись под кодексом ставило РУСАДА – которое, как не менее известно, с ноября 2015 года как раз и является «non compliant». Не соответствующим», – сообщает источник издания.

Правки были внесены в статью 20 «Дополнительные роли и ответственность сторон» в пункт 20.3 «Роли и ответственность международных федераций». В прежней редакции кодекса пункт выглядел так: «Делать все возможное, чтобы заявки на проведение чемпионатов мира принимались только от тех стран, правительства которых ратифицировали, приняли, одобрили Конвенцию ЮНЕСКО или присоединились к ней, а Национальные олимпийские комитеты, Национальные паралимпийские комитеты и Национальные антидопинговые организации были признаны соответствующими кодексу».

В новой версии документа текст гласит: «Принимать заявки на проведение чемпионатов мира и других международных спортивных мероприятий только от тех стран, правительства которых ратифицировали, приняли, одобрили Конвенцию ЮНЕСКО или присоединились к ней, а Национальные олимпийские комитеты и Национальные антидопинговые организации были признаны соответствующими кодексу».

Такой же правке подвергся пункт кодекса 20.6.6, в котором речь идет об «организаторах крупных спортивных мероприятий».

Учитывая тот факт, что статус РУСАДА восстановлен не был, с 1 апреля все международные федерации, подписавшие кодекс WADA, лишаются права отдавать России спортивные соревнования различного уровня. Впрочем, это не касается турниров, контракты на проведение которых уже подписаны.

Таким образом, Россия не сможет принимать никаких чемпионатов мира и Европы, никаких этапов авто- и мотогонок, включая Формулу-1, никаких этапов Кубков мира по любому виду спорта, шахматных Олимпиад, Универсиад и Всемирных военных игр.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.02.18

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