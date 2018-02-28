У России есть три года до полного запрета на проведение спортивных соревнований

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разъяснило поправки в «Международный стандарт соответствия кодексу для подписавших сторон» (International Standard for Code Compliance by Signatories – ISCCS), внесенные в конце декабря прошлого года. Пока полного запрета на проведение чемпионатов в России нет. Однако изменения вступят в силу в 2021 году.

Накануне стало известно, что WADA подкорректировало статьи ISCCS, которые гласят, что заявки на проведение чемпионатов мира должны приниматься только от тех стран, «правительства которых ратифицировали, приняли, одобрили конвенцию ЮНЕСКО или присоединились к ней, а национальные олимпийские комитеты и национальные антидопинговые организации были признаны соответствующими кодексу».

Поскольку РУСАДА, подписавшее кодекс, было признано не соответствующим, то с 1 апреля все международные федерации, принявшие новую версию кодекса WADA, лишаются права отдавать России спортивные соревнования различного уровня, сообщал «Чемпионат».

В WADA пояснили, что любые изменения в действующий кодекс вступят в силу не ранее 2021 года, пишет агентство «Лайф». Значит, до этого момента международные федерации должны «делать все возможное», чтобы проводить чемпионаты мира не в России. Но пока это лишь рекомендации, а не запрет.

В новой редакции кодекса слова «делать все возможное» заменены на «принимать», что говорит о категоричности в принятии решения о проведении соревнований в России. Впрочем, это не касается турниров, контракты на проведение которых были заключены ранее.

В Министерстве спорта РФ РБК заявили, что процесс восстановления статуса РУСАДА не так прост. В настоящий момент организация полностью реформирована, аудит показал готовность к работе. «Это вопрос ни одного дня. Мы усиленно над ним работаем, – подчеркнули в пресс-службе министерства. – В мае будет рассмотрен вопрос восстановления РУСАДА. Для нас это сейчас одна из основных задач».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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