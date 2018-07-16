Полиция составила протоколы на прервавших финальный матч ЧМ-2018 хулиганов

В отношении четверых молодых людей, выбежавших на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу, который состоялся в московских «Лужниках», составлены протоколы об административном нарушении, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

«В отношении граждан, выбежавших на поле стадиона «Лужники», возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями КоАП РФ 20.31 (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований) и 17.12 (Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов)», – рассказали в полиции.

Ранее ответственность за эту акцию взяла на себя группа Pussy Riot, сообщив об этом в Facebook. Максимальная санкция, предусмотренная статьёй 20.31 КоАП, – штраф в размере 10 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 160 часов с наложением административного запрета на посещение спортивных мероприятий на срок до трех лет.

Статья КОАП 17.12 предусматривает наложение административного штрафа в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей с конфискацией форменной одежды, знаков различия, символики государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов.

Финальный матч ЧМ-2018 между командами Франции и Хорватии был приостановлен на 50-й минуте из-за того, что несколько человек в форме, похожей на форму сотрудников правоохранительных органов, выбежали на поле. Победу в ЧМ-2018 одержала Франция со счетом 4:2.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.07.18

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