Активисты Pussy Riot получили максимальное наказание за выходку в «Лужниках»

Хамовнический суд Москвы назначил административное наказание четырем активистам Pussy Riot, выбежавшим на поле во время проходившего на московском стадионе «Лужники» финального матча Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, сообщили в пресс-службе суда.

Ольга Пахтусова, Ольга Карачева, Петр Верзилов и Вероника Никульшина были признаны виновными в грубом нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (ч.3 ст.20.31 КоАП РФ). Ближайшие 15 суток они проведут под стражей. Им также запрещено посещать официальные спортивные мероприятия в течение трёх лет. Стоит отметить, что никто из товарищей не пришел в суд поддержать правонарушителей.

Кроме того в отношении активистов заведены материалы по статье «незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов» (17.12 КоАП РФ). В качестве максимального наказания им грозит штраф в размере 1,5 тыс. рублей.

Как писал «Новый День», в начале второго тайма на поле выбежали четыре человека Своими действиями правонарушители сорвали атаку хорватской сборной. Впоследствии группа Pussy Riot на своей странице в Facebook сообщила, что эту акцию под названием «Милиционер вступает в игру» устроили ее участники.

Поступок активистов вызвал широкий общественный резонанс, соцсети обсуждают как смысл этого действа, так и наказание для активистов и последствия для России. Большинство россиян осуждают поступок. РИА «Новый День» опросил уральских политиков и журналистов об их отношении к случившемуся в «Лужниках».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.07.18

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