Акция силовиков, хайп или маргинализация протеста: журналисты и политики об акции Pussy Riot

Финальный матч между Хорватией и Францией приостановили из-за появления на поле людей в форме. В трансляцию матча попало буквально несколько секунд инцидента, но в сети практически сразу же нашлись видео и фото «полной версии». Практически сразу же стало известно, что это акция Pussy Riot, они назвали ее «Милиционер вступает в игру», четырем участникам выписали протоколы. Поступок «активистов» вызвал резонанс, соцсети обсуждают как смысл этого действа, так и наказание для активистов и последствия для России. РИА «Новый День» опросил уральских политиков и журналистов.

Максим Путинцев, главный редактор «Эхо Москвы в Екатеринбурге»:

Про Пусси и финал ЧМ.

Выбегать на поле – нехорошо. ФИФА с этим давно и последовательно борется. Если вы обратили внимание, акционистов во время телетрансляции почти не показали. Это стандартная практика антихайпа. Иначе выбегали бы все кому не лень, по любому поводу. Вспомним г-на Кушанашвили в 2004-м.

Верзилов и ко знали на что шли. Но хотелось бы, чтобы дальше без истерик. Без криков про «подставили Россию». Виноваты – пусть ответят за то, что сделали. Но только за это. А не за что-то еще, сверху, дополнительно, как кому-то, кто жалеет, что «сейчас не 37-й» хочется. Административка – так административка.

Эта история станет важным маркером. Она покажет, правы ли «Пусси» в том, что теперь в России все станет по-прежнему, как было до чемпионата. Или же выяснится, что смягчение нравов – политических, разумеется, – на некоторое время продлено.

Иван Кадочников, адвокат

Использована форма сотрудников правоохранительных органов. Достать форму весьма проблематично, то есть у организаторов был хороший бюджет. На пятерых это около 500 тысяч – только на форму. Плюс стоимость билетов – если один стоит 50 тысяч, умножаем на 5 – еще 250 тысяч. А скорее всего, покупали через перекупщиков. Третье – эти персонажи по данным баз учета проходят как асоциальные личности и маргиналы, без прикрытия спецслужб они попасть на стадион не могли. Это постановочное действие изнутри власти. Вопрос посыла простой: кому выгодно устроить скандал на «любимой игрушке» Путина?

Миром правит экономика. Можно искать внешних врагов, но здесь себестоимость прямых и явных затрат явно больше миллиона. Кто готов выкинуть минимум миллион рублей, вытащить этих невменяшек в публичную плоскость и устроить скандал? Первоисточник надо искать среди нашей власти. Соучастниками являются «силовики» или близкие к ним люди. Это движуха от нашей власти, которая не монолитна.

Самый главный блок – медиаатака была грамотно спланирована, видео сразу попало в соцсети, его не успели заблокировать, видео текло в соцсети напрямую от организаторов.

Какие могут быть последствия: в уголовно-правовом поле это будет скорее квалифицировано как хулиганство. Есть такая статья в Административном кодексе, есть в уголовном. Сейчас возбуждены административные дела по двум статьям: о незаконном ношении форменной одежды (ст. 17.12) и о нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (ст. 20.31 КоАП). В нашем либеральном и демократическом государстве так принято: «людоедов» или «маргиналов» наказывать фиктивными наказаниями – но мы подождем итоговых результатов расследования. Плюс надо учитывать, что это штрафные санкции от ФИФА в гражданско-правовом поле, которые также могут возложить на этих персонажей. Понятно, что они за это не заплатят – они же «свободные художники, которые имеют мнение и подвергаются гонениям «КровавогоРежима(ТМ)» – так что за их выходки заплатим мы с вами из наших налогов».

Евгений Лобанов, журналист ЕТВ, был стюардом в дни матчей ЧМ в Екатеринбурге:

Я был стюардом, но не из той группы, кто бегает. Из самых спортивных стюардов делали группы бегунов, их задача была как раз ловить вот таких выбегающих. Они весь матч ждут «акционеров». Тут сработали быстро, красиво, молодцы.

По моему мнению, они форму надели, чтоб выскочить на поле, чтоб прорваться. Кроме стюардов-бегунов люди стоят в оцеплении лицом к трибунам, их задача не пропустить и акционеров, и фанатов. Первую ступень охраны акционеры прошли, дальше полиция их поймала. Стюарды, видимо, опешили от того, что бегут люди в форме.

С точки зрения акционизма у них не получилось, они не успели. То есть если акция была в планах, то она не удалась, ничего не было видно. Технически они не отличались от любого фаната, который выбежал на поле, чтоб футболисту руку пожать. Это больше похоже на дешевый хайп, о «пуськах» долго ничего не было слышно, а тут занавес ЧМ, куча зрителей. Я думаю, все ради хайпа. Если они хотели протестовать, то почему не выскочили на матче России? Тут против чего, хорватских или французских задержаний выступили?

Не думаю, что России от ФИФА грозят жесткие санкции. Надо с ними сделать то же самое, что и с обычными фанатами, выбегающими на поле: административка плюс запрет на посещение матчей.

Михаил Коробельников, политолог:

Поощрять мелкое хулиганство не стоит. Они должны заплатить штраф ФИФА плюс административный штраф. Но самое обидное, что их едва ли заставят выплатить штраф, который наложит ФИФА на Россию.

Акция безумная, глупая, но хорошо подготовленная. Почему глупая – любая акция должна что-то показывать, а тут кроме себя они не показали ничего. Они выбежали, их унесли. Я не понял, зачем выбежали, чтоб их по телевизору показали? Ладно бы это были обычные люди. Но они уже известны. Я думаю, на впечатление от ЧМ это никак не повлияло – это не из рук вон выходящее событие, помните, несколько лет назад голая болельщица выбегала? Сумасшедших обычно хватает. Но когда выбегают сумасшедшие, фанаты, люди шизоидного типа, на эмоциях – это понятно. Когда выбегают с протестом – это объяснимо. Я не поддерживаю их акцию в храме, это мерзопакостно. Но там хотя бы они с идеей выступали. А тут без идеи. Просто выбежали, чтоб напомнить о себе. Ощущение брезгливости вызывают.

Сергей Ермак, руководитель проектов АЦ «Эксперт»:

Акция Pussy Riot на финале ЧМ очень плоха. И вот почему:

1. Она вторична.

2. Ее почти никто не понял. Поэтому рассуждения о 80 тыс. зрителей здесь не особо уместны. Донести до них никому ничего не удалось.

3. Ее никто не видел. В прямой эфир попало 5 секунд забега, а дальше общий план. Я даже не успел понять, что они в милицейской форме.

4. Акция будет стоить нам много швейцарских франков.

5. И главное – она еще сильнее маргинализует протест. И с вечно спокойным Путиным теперь борятся «придурки какие-то».

Печально это.

Вячеслав Вегнер, депутат заксобрания Свердловской области:

Ситуация с выбеганием девочек довольно спорная. Россия будет оштрафована, штрафы от ФИФА до 2 млн «зеленых». Вопрос – а почему страна должна платить? Многие, кто бывал в Сингапуре, любят его красоты, но забывают, что эти красоты во многом зиждутся на штрафах. Надо с этих девочек взыскать штраф регрессным иском. Они «прославились» – пусть монетизируют славу. Тем более что они уже ее монетизируют, не думаю, что все это было бесплатно.

Права политических узников так не отстаивают, для этого есть митинги. И портить праздник людям нельзя. Хотя это праздник не омрачит, для людей он более важен, чем поступок неразумных девок. Внимания мировой общественности они не привлекли. ФИФА к такому жестко относится, в том числе в трансляции не заострили и не тиражировали это дальше.

Екатеринбург, Москва, Светлана Загороднева

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