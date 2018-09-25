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Вторник, 25 сентября 2018, 12:09 мск

Новости Спорт

Турки хотят провести Олимпийские игры-2026 частично в Сочи

Турецкие власти подумывают над тем, чтобы провести часть соревнований Олимпиады-2026 в Сочи. Об этом заявил губернатор провинции Эрзурум Сейфеттин Азизоглу.

На проведение Игр в 2026 году претендует турецкий город Эрзурум, пишет газета Hurriyet. На встрече с послом России Алексеем Ерховым Азизоглу заявил: «Задумываемся о том, чтобы провести Олимпиаду совместно с Сочи. Там есть спортивные объекты, которых нет в Эрзуруме. Строить их у нас слишком дорого, поэтому мы можем принять соревнования вместе».

В частности, речь идет о соревнованиях по санному спорту, бобслею и скелетону. Инфраструктура в Сочи, подходящая для проведения спортивных мероприятий международного уровня, расположена ближе других к Эрзуруму.

Кроме турецкого города на проведение Олимпиады-2026 претендуют также Стокгольм (Швеция), Калгари (Канада) и Милан (Италия). Окончательное решение будет принято Международным олимпийским комитетом осенью 2019 года.

Анкара, Сочи, Служба информации РИА «Новый День»

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