ФИФА обвинила Блаттера в лишних тратах на музей в Цюрихе

Международная федерация футбола (ФИФА) подала уголовную жалобу на бывшего президента организации Йозефа Блаттера. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

В заявлении указывается, что предыдущая администрация федерации потратила 140 млн франков на реконструкцию здания для музея ФИФА в Цюрихе. При этом объект даже не принадлежит организации, его взяли в аренду на невыгодных условиях: ФИФА должна выплатить собственнику 360 млн франков до 2045 года.

Таким образом, жалоба включает в себя полную стоимость проекта в размере 500 млн швейцарских франков. Более того, все материалы по этому делу будут переданы в независимый комитет по этике, чтобы он мог инициировать расследование.

Коррупционный скандал в ФИФА разгорелся в конце весны 2015 года, когда в Цюрихе по запросу США были арестованы несколько чиновников ФИФА по подозрению во взяточничестве. Дело против Блаттера 25 сентября завела прокуратура Швейцарии. Его подозревали в халатности, присвоении имущества, а также незаконном переводе денег Платини.

Цюрих, Зоя Осколкова

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