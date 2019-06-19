Платини вышел на свободу

Экс-президента УЕФА Мишеля Платини, арестованного вчера, 18 июня, освободили из-под стражи, сообщает AFP. Ранее бывшего футбольного функционера доставили в полицейский участок в Нантерре под Парижем в связи с подозрениями в коррупционном сговоре во время выборов страны-хозяйки ЧМ-2022. По словам адвоката Платини, после дачи показаний его подзащитного отпустили.

Напомним, Катар получил право провести ЧМ в декабре 2010 года. Слухи о том, что на выбор страны повлиял подкуп чиновников ФИФА появились практически сразу после завершения отборочного процесса. В частности, зарубежные СМИ писали, что размеры взятки от представителей Катара могли превышать 5 млн долларов США. В 2014 году независимая комиссия объявила, что доказательств сговора найдено не было.

В связи с этим никаких официальных обвинений Платини предъявлено не было. Однако сегодняшний арест свидетельствует о том, что спецслужбы продолжали вести расследование и искать доказательства коррупционного сговора.

Как писал «Новый День», в декабре 2015 года глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер и глава УЕФА Мишель Платини были отстранены от футбольной деятельности на 8 лет каждый. Решение приняла Арбитражная палата независимого комитета по этике ФИФА. Кроме того, Блаттера оштрафовали на 50 тыс. швейцарских франков (около 50 тыс. долларов), Платини – на 80 тыс. (80 тыс. долларов).

В феврале 2011 года Блаттер перевел на счет Платини 2 млн долларов. По словам обвиняемых, деньги, переведенные в рамках «джентльменского соглашения», предназначались для оплаты работы, которую Платини выполнял с начала 1999-го до середины 2002 года в качестве советника Блаттера, незадолго до этого впервые избранного главой ФИФА. Коррупционную составлющую в этом денежном переводе доказать так и не удалось.

Коррупционный скандал в ФИФА разгорелся в конце весны 2015 года, когда в Цюрихе по запросу США были арестованы несколько чиновников ФИФА по подозрению во взяточничестве. Дело против Блаттера 25 сентября завела прокуратура Швейцарии. Его подозревали в халатности, присвоении имущества, а также незаконном переводе денег Платини.

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