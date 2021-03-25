Вместо гимна России на Олимпиаде: ОКР направил музыку Чайковского на согласование в МОК

Олимпийский комитет России (ОКР) направил в Международный олимпийский комитет (МОК) предложение использовать музыку Петра Чайковского вместо гимна страны на Олимпийских играх во время церемонии награждения российских спортсменов. Об этом сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.

Как отметил функционер, по вопросу выбора музыки проведены дополнительные консультации, в том числе с МОК. «На основании прецедента, который был создан Союзом конькобежцев России и Федерацией фигурного катания на коньках России, которая согласовала с международной федерацией использование фрагмента из первого концерта Чайковского в качестве музыкального сопровождения протокольных мероприятий, мы согласились с этим предложением», – уточнил Поздняков (цитата по ТАСС). В итоге ОКР счел возможным обратиться в МОК для утверждения этой музыки, добавил он.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что Минспорта и Олимпийский комитет РФ рассматривают возможность использования музыки из первого концерта Петра Чайковского вместо гимна России на Олимпийских играх в Токио.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства России запрещено использовать национальный гимн и выступать под национальным флагом на Олимпиадах и чемпионатах мира в течение двух лет.

В январе 2021 года комиссия спортсменов ОКР предложила вместо гимна России использовать песню «Катюша», однако Спортивный арбитражный суд (CAS) посчитал это недопустимым, поскольку, по его мнению, эта песня напрямую относится к России.

В феврале Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил использовать отрывок из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку на церемонии награждении представителей сборной России.

Москва, Наталья Петрова

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