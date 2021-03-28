Российские фигуристы завоевали золото в танцах на льду на ЧМ в Швеции

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли золото в танцах на льду на чемпионате мира в Стокгольме. В произвольной программе они набрали 133,02 балла и одержали победу с результатом 221,17 балла.

Второе место заняла американская пара Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (214,71 балла). Бронзу завоевали канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (214,35 балла).

Кроме того, россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли пятое место (208,77 балла). Еще одни российский дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро стали 10-ми (188,45 балла).

По итогам чемпионата российские фигуристы в четырех дисциплинах завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Так, первое место среди спортивных пар заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, третье – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. В женском одиночном катании россиянки забрали все медали: золото уАнна Щербаковой, серебро у Елизаветы Туктамышевой, бронза у Александры Трусовой.

По итогам выступления в Швеции российские фигуристы получили максимальную квоту во всех видах программ на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.03.21

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