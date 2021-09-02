Лавров допустил похищение российских спортсменов спецслужбами США

США могут решиться на похищение российских спортсменов, которые опасны для них в сфере спорта. Американские власти приняли закон об уголовном преследовании тех, кто уличен в допинге, и могут применить его к россиянам, предупредил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам министра, Конгресс США принял закон Родченкова, потенциально опасный для иностранцев. Теперь спецслужбы могут на чужой территории наблюдать за теми, кто сдал положительный тест на допинг. Особенно, за теми, кто, будучи уличенным в допинге, победил американских спортсменов.

Лавров напомнил, что американские спецслужбы уже практикуют вывоз на свою территорию россиян с нарушением норм права. В США на граждан РФ давят всеми способами, в том числе, возбуждая портив них уголовные дела.

«Ситуация в спорте высоких достижений «запредельно политизирована» усилиями западных коллег ради сдерживания России. Я не исключаю, что подобные же методы будут применяться и для наказания спортсменов, которые сдали положительный тест, и которых американцы считают угрозой своим интересам в международных соревнованиях», – заявил Лавров во время встречи со спортивным сообществом Свердловской области.

Видеозапись выступления главы МИДа РФ опубликована на странице министерства в соцсети.

Как сообщал «Новый День», глава Антидопингового агентства США заявил, что олимпийские медали сборной России из Токио доказывают применение допинга. Агентство обвинило РФ в мошенничестве и призвало наказать всех российских призеров Олимпиады.

Екатеринбург, Наталья Рязанова

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