Медики выявили 55 случаев Covid-19 за сутки среди участников Олимпиады

Проверка олимпийских делегаций в Пекине выявила 55 случаев коронавируса. Это рекордное число заболевших за время подготовки к Играм, пишет Reuters со ссылкой на пекинский комитет медицинских экспертов.

Тесты оказались положительными у 29 членов делегаций, которых проверили по прилету в китайскую столицу. Еще 26 случаев Covid-19 выявили у служащих Олимпийской деревни, находящихся в постоянной изоляции от внешнего мира.

Организаторы Игр отметили, что весь персонал доставляют в деревню на специальном транспорте, чтобы исключить их взаимодействие с посторонними людьми. В Пекине уверены, что число зараженных снизится, как только прибудут все участники Олимпиады.

Напомним, в преддверии Игр в Пекине организовали массовое тестирование горожан на Covid-19. Российские скелетонисты Никита Трегубов и Владислав Семенов пропустят Олимпийские Игры из-за положительных тестов на Covid-19.

Пекин, Наталья Рязанова

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