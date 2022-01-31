российское информационное агентство 18+

Вакцинация детей началась

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 31 января 2022, 17:08 мск

Новости Спорт

Новости, Кратко, Популярное

Олимпийская сборная России понесла новые коронавирусные потери

Фото: официальный сайт МОК

Олимпийская сборная России понесла очередные потери с связи с заболеваемостью коронавирусом. Скелетонисты Никита Трегубов и Владислав Семенов не смогут принять участие в зимних Играх в Пекине из-за положительных тестов на Covid-19.

«Трегубов и Семенов, к сожалению, пропустят Олимпиаду», -сообщила президент Федерации бобслея Елена Аникина, слова которой цитирует «Интерфакс».

Как предполагается, Трегубова, который является призером Олимпиады-2018, заменит Евгений Рукосуев, а Семенова – Даниил Романов.

Олимпийские Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Олимпиада

На Олимпиаде исковеркали имена лыжников из России / Стала известна стоимость Олимпийских игр в Пекине / Две хоккеистки олимпийской сборной России заразились коронавирусом / «Одноклассники» покажут эксклюзивные кадры из Олимпийского Пекина / Пять членов сборной РФ по биатлону не вылетели в Пекин: у одного – ковид, у остальных – проблемы с документами / Первые члены российской олимпийской команды вылетели в Пекин

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Спорт, Олимпиада,