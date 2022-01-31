Олимпийская сборная России понесла новые коронавирусные потери

Олимпийская сборная России понесла очередные потери с связи с заболеваемостью коронавирусом. Скелетонисты Никита Трегубов и Владислав Семенов не смогут принять участие в зимних Играх в Пекине из-за положительных тестов на Covid-19.
«Трегубов и Семенов, к сожалению, пропустят Олимпиаду», -сообщила президент Федерации бобслея Елена Аникина, слова которой цитирует «Интерфакс».
Как предполагается, Трегубова, который является призером Олимпиады-2018, заменит Евгений Рукосуев, а Семенова – Даниил Романов.
Олимпийские Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
Москва, Светлана Антонова
© 2022, РИА «Новый День»
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